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Yozgatspor 11 Ocak’ta toplanacak

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi İkinci Grup’ta mücadele eden Yozgatspor Çarşamba günü ligin ilk yarısının son haftasında Karaman Belediyespor ile karşı karşıya gelmişti. 2-1 mağlup olduğu müsabaka sonrasında teknik direktör Nihat Tinel ve ekibi istifa ederken, Yozgatspor yönetimi ise futbolculara Pazartesi gününe kadar dinlenmeleri için izin verdi.

08 Ocak 2021 Cuma 00:26
Yozgatspor 11 Ocak’ta toplanacak

Pazartesi günü kendi tesislerinde toplanacak olan kırmızı siyahlı ekip, yeni gelecek olan teknik direktör ile tanıştıktan sonra ligin ikinci yarısı için hazırlıklara başlayacak. Yozgatspor kulüp başkanı Kazım Arslan, oyuncularına Pazartesi gününe kadar izin verdiklerini Pazartesi gününden itibaren de toplanarak kendi tesislerinde hazırlıklara başlayacaklarını söyledi. Ligin ikinci yarısında bulundukları noktadan hızla kurtulmak için gerekli çalışmaları yapacaklarını dile getiren Arslan, ‘’Yeni anlaşacağımız teknik direktörümüzün istekleri ve bizlerin takip ettiğini oyuncuları kadromuza katacağız. Ligin ikinci yarısına yeni teknik ekip ve eksikleri giderilmiş bir Yozgatspor ile başlayacağız. Yozgatspor ligin ilk devresini hak etmediği bir noktada tamamladı ancak hızla toparlanıp üst sıralara tırmanacak bir ekip oluşturacağız’’ dedi. 

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Yozgatspor 11 Ocak’ta Toplanacak
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