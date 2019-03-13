Yozgatlılar ilgi gösterdi

Kocaeli ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından Kocaeli’nde ağırlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hem maç öncesi hem de maç sonrasında da Yozgatlılar Federasyonu üyeleri ile bir araya geldiler.
13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün lider Kocaeli Başiskele takımı ile oynadığı müsabakada Yozgatlılar takımlarını yalnız bırakmadı.
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