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Yozgatlılar ilgi gösterdi

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün lider Kocaeli Başiskele takımı ile oynadığı müsabakada Yozgatlılar takımlarını yalnız bırakmadı.

Yozgatlılar ilgi gösterdi

TEKERLEKLİ Sandalye Bölgesel Ligi B Grubunda mücadele eden Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü’nün lider Kocaeli Başiskele takımı ile oynadığı müsabakada Yozgatlılar takımlarını yalnız bırakmadı.

13 Mart 2019 Çarşamba 00:00
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Yozgatlılar ilgi gösterdi

Kocaeli ve İstanbul Yozgatlılar Federasyonu tarafından Kocaeli’nde ağırlanan Sorgun Engelliler Umut Spor Kulübü hem maç öncesi hem de maç sonrasında da  Yozgatlılar Federasyonu üyeleri ile bir araya geldiler.

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