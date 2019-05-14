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Yozgatlılar Bolu’ya aktı

BOLU’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off İkinci tur müsabakasında takımlarına destek vermek isteyen Yozgatlılar Bolu’ya akın etti.

Yozgatlılar Bolu’ya aktı

BOLU’nun ev sahipliğinde gerçekleştirilen TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off İkinci tur müsabakasında takımlarına destek vermek isteyen Yozgatlılar Bolu’ya akın etti.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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Yozgatlılar Bolu’ya aktı

Yozgat ile birlikte Ankara, İstanbul ve Bolu’ya yakın illerden binlerce Yozgatlı Yozgatspor’un Akşehirspor ile oynadığı müsabakayı izlemek otobüsler ve şahsi araçları ile Bolu’ya akın ettiler. Yozgatspor’un penaltı atışları sonrasında Akşehirspor’u eleyerek TFF Üçüncü Ligi’ne yükseldiği müsabaka sonrasında sahaya atlayan taraftarlar takımları ile birlikte sevinç gösterilerinde bulundular.

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