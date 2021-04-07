Yozgatlı siyasilerden Özbek’e tebrik

AK Parti Yozgat Milletvekili Bekir Bozdağ, kendi sosyal medya hesabından yayınladığı mesajında, ‘’Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda ise altın madalya kazanan Yozgat’ın yiğit evlatlarından Muhammed Furkan Özbek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ dedi. AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer ise Tebrikler Muhammed kardeşim başlığı ile yayınladığı mesajında, ‘’Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve Toplamda iki altın madalya kazanan Bozok Yaylası'nın yiğit evladı Muhammed Furkan Özbek kardeşimi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum’’ şeklinde mesaj yayınladı. CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, yayınladığı mesajından şöyle dedi; ‘’Avrupa Halter Şampiyonası’ndan altın madalya ile dönen milli sporcumuz hemşerimiz Muhammed Furkan Özbek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Kendisine, teknik ekibe ve ASKİ Spor'a teşekkür ediyorum.’’ MHP Yozgat Milletvekili İbrahim Ethem Sedef de Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda iki altın madalya kazanan hemşehrimiz Muhammed Furkan Özbek’i tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse ise kendi sosyal medya hesabından Rusya'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada bronz, silkmede ve toplamda altın madalya kazanan Yozgat’ın yiğit evlatlarından Muhammed Furkan Özbek’i tebrik ettiğini ve başarılarının devamını dilediğini söyledi.