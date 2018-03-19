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Yozgatlı kızlar Yarı finalde

YOZGAT’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) grup müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Çeyrek Finale yükselen Yozgatlı hentbolcu kızlar Isparta’da düzenlenen çeyrek final müsabakalarında da rakiplerini yenerek yarı finale yükselme başarısını gösterdiler.

Yozgatlı kızlar Yarı finalde

YOZGAT’ta düzenlenen Anadolu Yıldızlar Lig’i (ANALİG) grup müsabakalarında başarılı sonuçlar alarak Çeyrek Finale yükselen Yozgatlı hentbolcu kızlar Isparta’da düzenlenen çeyrek final müsabakalarında da rakiplerini yenerek yarı finale yükselme başarısını gösterdiler.

19 Mart 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgatlı kızlar Yarı finalde

Cuma günü başlayan ve dün sona eren çeyrek final müsabakalarında Antalya, Adana, Kahramanmaraş, Hatay, Mersin, Karaman, Ankara, Aksaray, Kayseri, Kırşehir ve Kırıkkale takımlarının yer aldığı grupta yarı finale yükselmek için yarışan Yozgat kız hentbol takımı rakiplerini yenerek yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandı.
Antrenör Enis Atmaca, güçlü rakiplerin yer aldığı çeyrek final müsabakalarında çok iyi bir başarı elde ettiklerini ve yarı final müsabakalarına yükseldiklerini söyledi. Yarı final müsabakalarına da çok iyi hazırlanıp Türkiye finallerine kalmak istediklerini dile getiren Atmaca, ‘’Isparta'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi çeyrek final müsabakalarında yarı finale yükselen Yozgat Yıldız Kız Hentbol Takımımızı tebrik ediyorum’’ dedi.

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