Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu

Yozgat’ın yengesi Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar’ın isminin verildiği turnuvaya katılan Yurdum Gençlikspor kadın güreş takımı sporcuları 46 kiloda Nilüfer Atmaca, 49 kiloda Sude Elmalı, 53 kiloda Ayşegül Akdağ, 57 kiloda Hatun Elmalı, 73 kiloda Aysima Güngör ve 50 kiloda Betül Görgülü Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ile sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Kendilerine Yasemin Adar’ı örnek aldıklarını söyleyen Yozgatlı kadın güreşçiler ileride Yasemin Adar gibi Avrupa, Dünya şampiyonlukları elde etmek istediklerini belirttiler. Güreşin beşiği olan Yozgat’ta kadın güreş takımının kurulmasının çok güzel bir şey olduğunu dile getiren Yasemin Adar ise, kendisinin eşinin de Yozgatlı olduğunu, Yozgat’ın kendisinde her zaman ayrı bir yerinin bulunduğunu kaydetti. Yozgat’ın birçok şampiyonu bağrından çıkardığını hatırlatan Adar, artık Yozgatlı kadın güreşçilerin de şampiyonluklar elde edeceğine inandığını vurgulayarak Yozgatlı kadın güreşçilere başarı dileğinde bulundu.