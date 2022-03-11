Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO

Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu

Balıkesir’in ev sahipliğinde devam eden Yasemin Adar U15 ve U20 Kadınlar Türkiye Güreş şampiyonasına Yozgat’ı temsilen katılan Yurdum Gençlikspor’un 6 kadın güreşçisi Yozgat’ın yengesi Milli Güreşçi Yasemin Adar ile buluştu.

11 Mart 2022 Cuma 00:02
Yozgatlı kızlar Adar ile buluştu

Yozgat’ın yengesi Avrupa ve Dünya şampiyonu, Olimpiyat üçüncüsü Yasemin Adar’ın isminin verildiği turnuvaya katılan Yurdum Gençlikspor kadın güreş takımı sporcuları 46 kiloda Nilüfer Atmaca, 49 kiloda Sude Elmalı, 53 kiloda Ayşegül Akdağ, 57 kiloda Hatun Elmalı, 73 kiloda Aysima Güngör ve 50 kiloda Betül Görgülü Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar ile sohbet edip, çalışmaları hakkında bilgi verdiler. Kendilerine Yasemin Adar’ı örnek aldıklarını söyleyen Yozgatlı kadın güreşçiler ileride Yasemin Adar gibi Avrupa, Dünya şampiyonlukları elde etmek istediklerini belirttiler. Güreşin beşiği olan Yozgat’ta kadın güreş takımının kurulmasının çok güzel bir şey olduğunu dile getiren Yasemin Adar ise, kendisinin eşinin de Yozgatlı olduğunu, Yozgat’ın kendisinde her zaman ayrı bir yerinin bulunduğunu kaydetti. Yozgat’ın birçok şampiyonu bağrından çıkardığını hatırlatan Adar, artık Yozgatlı kadın güreşçilerin de şampiyonluklar elde edeceğine inandığını vurgulayarak Yozgatlı kadın güreşçilere başarı dileğinde bulundu. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgatlı Kızlar Adar Ile Buluştu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fransa’dan selam getirdi
Fransa’dan selam getirdi
Çeliksoy’dan tepki
Çeliksoy’dan tepki
Akıl ve Zeka Oyunları
Akıl ve Zeka Oyunları
Liglere bir hafta ara
Liglere bir hafta ara
Yarı finaller devam ediyor
Yarı finaller devam ediyor
‘Hastaların yanındayız’
‘Hastaların yanındayız’
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağı Nohutlu Mahallesi Sinema Sokak Şükrü Tonoz Apt. No:10/5 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 24 94

    AKZ Ajans | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm hakları saklıdır. Hiçbir suretle bilgiler kopyalanamaz ve kullanılamaz!

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim