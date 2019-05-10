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Yozgatlı kalmayacak

YOZGATSPOR’un Akşehirspor ile oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına yoğun ilgi göstermesi beklenen İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar sosyal medya üzerinden organize olarak ‘’İstanbul’da Yozgatlı Kalmayacak’’ sloganı ile Bolu’da oynanacak olan müsabaka gitmek için çalışıyorlar.

Yozgatlı kalmayacak

YOZGATSPOR’un Akşehirspor ile oynayacağı TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme Play-Off müsabakasına yoğun ilgi göstermesi beklenen İstanbul’da yaşayan Yozgatlılar sosyal medya üzerinden organize olarak ‘’İstanbul’da Yozgatlı Kalmayacak’’ sloganı ile Bolu’da oynanacak olan müsabaka gitmek için çalışıyorlar.

10 Mayıs 2019 Cuma 00:00
134 Okunma
Yozgatlı kalmayacak

Sosyal medya üzerinden organize olmaya çalışan Yozgatsporlu taraftarlar, ‘’3. Lige yükselme yolunda, Yozgatspor’umuzu desteklemek için Bolu’ ya gidiyoruz. Araçlarımız İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Avrupa Federasyonumuz organizasyonu ile Fatih’teki Federasyon Binasının önünden, Sultangazi derneğimizden ve talep halinde diğer dernek merkezlerinden hareket edecektir. Talep olursa sayı sınırı yoktur’’ denildi.

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