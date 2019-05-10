Yozgatlı kalmayacak

Sosyal medya üzerinden organize olmaya çalışan Yozgatsporlu taraftarlar, ‘’3. Lige yükselme yolunda, Yozgatspor’umuzu desteklemek için Bolu’ ya gidiyoruz. Araçlarımız İstanbul Yozgatlılar Federasyonu ve Avrupa Federasyonumuz organizasyonu ile Fatih’teki Federasyon Binasının önünden, Sultangazi derneğimizden ve talep halinde diğer dernek merkezlerinden hareket edecektir. Talep olursa sayı sınırı yoktur’’ denildi.