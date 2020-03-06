Yozgatlı Judoculardan başarı

Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Bilecik’in ev sahipliğinde Ümitler ve Gençler Kuraş Türkiye Şampiyonasına Yozgat’tan 14 sporcu Antrenör Veysel Gezergün gözetiminde katıldı. Gösterdikleri performans ile göz dolduran Yozgatlı Judocular madalya için minderde ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştılar. Bilecik’ten 4 bronz, bir gümüş ve bir de altın madalya olmak üzere toplam 6 madalya ile Yozgat’a dönenen Yozgatlı Judocular, Yozgat’ın gururu olmaya devam ettiler. Bilecik’te yapılan müsabakalar sonunda 90 üzeri kiloda Galip Ünal Türkiye birincisi