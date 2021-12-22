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Yozgatlı hakemlere görev

Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi (TFFHGD) üyesi iki hakeme Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi müsabakalarında görev verildi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 00:01
Yozgatlı hakemlere görev

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre: Bölgesel Amatör Lig 5’inci Bölge 1’inci Grupta bugün Merzifon İlçe Stadında saat 14.00'te grup lideri olan Merzifonspor ile Ladik Belediyespor arasında oynanacak olan müsabakada Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Yozgat Şubesi Başkan vekili ve Bölgesel Klasman Yardımcı Hakemi olan Dursun Zeyrek yardımcı hakem olarak, İl Hakemi Abdulkadir Özkan ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.

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