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Yozgatlı güreşçi ASKi’de

Yozgat Belediyesi Bozokspor Güreş takımı oyuncularından 14 yaşındaki güreşçi İbrahim Selvi Ankara ASKİspor alt yapısına transfer oldu.

03 Kasım 2021 Çarşamba 00:14
Yozgatlı güreşçi ASKi’de

Yozgat’ta Belediyesi Bozoksor kulübü bünyesinde güreş hayatına başlayan İbrahim Selvi 3 senedir Yozgat’ta güreşiyor. Antrenörü Yusuf Köse tarafından yetiştirilen 14 yaşındaki sporcu Ankara’da gerçekleştirilen Dünya şampiyonu Rıza Doğan turnuvasına Yozgat’ı temsilen katıldı. 47 kiloda mindere çıkan İbrahim Selvi rakiplerini yenerek turnuvada üçüncülük elde etti. Birçok Süper Lig kulübünün takıp ettiği turnuvada büyük beğeni toplayan Yozgatlı genç güreşçi ASKİspor’un radarına takıldı. Sporcu ve Antrenörü ile yapılan görüşme sonrasında genç sporcu İbrahim Selvi ASKİspor Güreş takımı alt yapısına alındı. Yozgat’ta güreş branşında bir çok yeteneğin bulunduğunu dile getiren Güreş Antrenörü Yusuf Köse, Yozgat’taki güreşe yeteneği olan sporcuları Türk güreşine kazandırmak için çalıştıklarını söyledi. Yozgat’ta birçok güreşçi yetiştirdiklerine dikkat çeken Köse, en son yetiştirdiği 14 yaşındaki İbrahim Selvi’nin Süper Ligi’n köklü ekiplerinden bünyesinde bir çok dünya ve Avrupa şampiyonu barındıran Ankara ASKİspor’un alt yapısına gittiğini sözlerine ekledi. Yozgatlı genç güreşçi İbrahim Selvi ise Avrupa ve Dünya şampiyonu, üç olimpiyat madalyası sahibi Yozgat'ın gururu Rıza Kayaalp'in yer aldığı ASKİspor'un alt yapısına seçildiği için çok mutlu olduğunu vurguladı. İleride Rıza Kayaalp gibi büyük bir sporcu olmayı hedeflediğinin altını çizen genç sporcu, kendisine her zaman Yozgatlı şampiyon güreşçileri örnek olduğunu belirtti.

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