Yozgatlı futbolcu Kocaelispor’da

Bir zamanlar Fransa’nın köklü kulüplerinden Messi, Neymar, Bbappe gibi yıldız oyuncuların bu dönemde bünyesinde bulunduran Paris Saint German takımının da formasını Yozgatlı yıldız futbolcu Mevlüt Erdinç kariyerine Kocaelispor’da devam edecek. Son olarak Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen 34 yaşındaki Yozgatlı milli oyuncu Mevlüt Erdinç’in Kocaelispor ile anlaştığı haberi kulübün resmi sitesinden ve sosyal medya hesabından duyuruldu. Yozgatlı Milli Futbolcu Mevlüt Erdinç kariyerinde Fatih Karagümrük'ün yanı sıra Paris Saint German, Fenerbahçe, Başakşehir, Antalyaspor, Metz, Guingamp, Hannover, St. Etienne, Rennes, Sochaux formaları giyerken 35 kez de Türk Milli Takımının formasını terletti.