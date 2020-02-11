Yozgatlı 5 güreşçi finallere kaldı

Sivas’ta gerçekleştirilen grup müsabakalarında 2 sporcu ikincilik, 3 sporcu ise üçüncülük elde ederek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandılar. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreş Antrenörleri Mehmet Karadavut, Cafer Kayışdağ ve Atilla Kirazlı gözetiminde grup müsabakalarına giden Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreşçileri göz doldurdu. 48 kiloda Hasan Uzun ve 110 kiloda Ahmet Eren Coşkun ikincilik elde ederken 55 kiloda Kamil Ege Keskin, 60 kiloda Yasin Sarıaslan ile 80 kiloda Ali Durmuş Özbek turnuvada üçüncü oldu. Grup müsabakalarında derce elde eden Yozgat Güreş Eğitim Merkezi’nde 5 güreşçi 19-21 Mart tarihleri arasında Antalya’da yapılacak olan Türkiye şampiyonasına katılarak Yozgat’ı temsil edecekler.