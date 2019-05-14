YOZGAT’IN YILI

Hentbol Erkekler Birinci Ligi’nde mücadele veren Yozgat Bozokspor takımının şampiyonluk turunu atıp, önümüzdeki sezon Süper Lig’de mücadele hakkını elde etmesinin ardından, Yozgatspor’da Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü grupta şampiyonluğunu ilan etti. Yozgat Kamil Kılıçaslan Birinci Amatör Küme Futbol Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan Sorgun Belediyespor, kırmızı siyahlı ekibin şampiyonluk turunu atmasıyla birlikte önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de mücadele hakkını elde etti. Tekerlekli Sandalye Bölgesel Basketbol Ligi’nde mücadele veren Sorgun Engelliler Basketbol takımı da 3’üncü lige terfi etti. Yozgatspor, lig şampiyonluğunun ardından 3’üncü lige çıkabilmek için verdiği mücadelenin ikinci turunda amacına ulaştı. Böylece Yozgat’ın 4 takımı önümüzdeki sezondan itibaren bir üst liglerde mücadele etme hakkını yakalarken, Sorgun Belediyespor Voleybol takımı ile Yozgat ASP Bayan Hentbol takımları ise bir üst lige çıkabilme şanslarını son anda kaybetti.

