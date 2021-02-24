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Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar kampa girdi

YOZGAT’ın yengesi Milli güreşçi Dünya şampiyonu Yasemin Adar Olimpiyat elemeleri için kampa girdi. Olimpiyat elemeleri hazırlıklarını sürdüren kadın güreş milli takımı Ukrayna'da kamp yapıyor.

24 Şubat 2021 Çarşamba 00:06
Yozgat’ın yengesi Yasemin Adar kampa girdi

illiler, Ukrayna, Azerbaycan, İsveç, Macaristan, Moldova, Romanya, Yunanistan, Özbekistan, Beyazrusya, Bulgaristan, Litvanya, İspanya ve Norveçle ortak kamp yapıyor. 11 Şubat tarihinde başlayan kamp 1 Mart tarihinde sona erecek. Milliler ayrıca Ukrayna'da  25 Şubat, 1 Mart tarihleri arasında turnuvada boy gösterecek. Kamp hakkında bilgiler veren Kadın Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Efrahim Kahraman "Kampta toplam  14 ülke bulunuyor. Bu tip kamplar hem rakiplerimizi tanımak açısından hem de daha iyi hazırlanmamız açısından büyük önem taşıyor. Burada kampta bulunan tüm güreşçilere  Kovid 19 testleri yapıldı. Ortam son derece sağlıklı ve güvenli. Güreşçilerimizin performansları da bizleri memnun ediyor. Burada ki kampımız çerçevesinde 25 Şubat'ta önemli bir turnuvaya katılacağız. Tabi en büyük hedefimiz önce Olimpiyat elemelerinde ardında da Tokyo Olimpiyatlarında başarılı olmak. Bu doğrultuda çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" şeklinde konuştu.

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