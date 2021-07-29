Yozgat’ın yapamadığı köy takımı yaptı

Kadışehri ilçesine bağlı daha önce köy olan ve şuanda mahalle statüsüne kavuşan Yangı mahallesi için Kadışehri ilçesinden iş insanı Selim Özhan tarafından kurulan Yozgat Yangı Köyü Güreş Takımı önceki gün Ankara’da gerçekleştirilen terfi müsabakaları sonrasında Ankara EGOspor ile birlikte birinci lige yükselme başarısı gösterdi. Rıza Kayaalplerin, Nasuh Akarların, Celal Atiklerin yetiştiği Yozgat’ta daha önceleri Yimpaş Bünyesinde, geçtiğimiz senelerde de Yozgat Belediyesi bünyesinde kurulan güreş takımı Süper Lig ve Birinci Lig’de mücadele etmişti. Şimdilerde ise bir köy takımı olan Yozgat Yangı Köyü Güreş takımı önümüzdeki günlerden itibaren birinci ligde mücadele edecek. Kadışehri’nden iş insanı Selim Özhan tarafından kendi köyünün adına kurulan kulübün gösterdiği başarı ise her kes tarafından büyük beğeni topladı. Antrenör Semih Koç gözetiminde müsabakalara çıkan Yozgat Yangı Köyü Güreş takımının şimdiki hedefi ise Süper Lige yükselebilmek.