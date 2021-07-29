Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1360.75
ALTIN
497.15
DOLAR
8.5510
STERLİN
11.9260
EURO
10.1475

Yozgat’ın yapamadığı köy takımı yaptı

Bir dönem Süper Lig’de Birinci Lig’de takımı olan ve son birkaç yıldır bu takımların hiçbirinin bulunmadığı güreş branşında Yozgat’ta belediyelerin ve kulüplerin yapamadığını bir köy takımı başardı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 00:25
Yozgat’ın yapamadığı köy takımı yaptı

Kadışehri ilçesine bağlı daha önce köy olan ve şuanda mahalle statüsüne kavuşan Yangı mahallesi için Kadışehri ilçesinden iş insanı Selim Özhan tarafından kurulan Yozgat Yangı Köyü Güreş Takımı önceki gün Ankara’da gerçekleştirilen terfi müsabakaları sonrasında Ankara EGOspor ile birlikte birinci lige yükselme başarısı gösterdi. Rıza Kayaalplerin, Nasuh Akarların, Celal Atiklerin yetiştiği Yozgat’ta daha önceleri Yimpaş Bünyesinde, geçtiğimiz senelerde de Yozgat Belediyesi bünyesinde kurulan güreş takımı Süper Lig ve Birinci Lig’de mücadele etmişti. Şimdilerde ise bir köy takımı olan Yozgat Yangı Köyü Güreş takımı önümüzdeki günlerden itibaren birinci ligde mücadele edecek. Kadışehri’nden iş insanı Selim Özhan tarafından kendi köyünün adına kurulan kulübün gösterdiği başarı ise her kes tarafından büyük beğeni topladı. Antrenör Semih Koç gözetiminde müsabakalara çıkan Yozgat Yangı Köyü Güreş takımının şimdiki hedefi ise Süper Lige yükselebilmek. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat’ın Yapamadığı Köy Takımı Yaptı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yangı Köyü Birinci Ligde
Yangı Köyü Birinci Ligde
Güreşçilerimiz altın istiyor
Güreşçilerimiz altın istiyor
HAZIKLIKLAR BAŞLIYOR
HAZIKLIKLAR BAŞLIYOR
Yozgatspor Espor’da
Yozgatspor Espor’da
Yangı Köyü ikinci lig için mücadele edecek
Yangı Köyü ikinci lig için mücadele edecek
Eski hocalar buluştu
Eski hocalar buluştu
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim