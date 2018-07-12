YOZGAT’IN TANITIMI OLACAK

Yozgat Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu, Yozgat Belediyesi ve Türkiye Bisiklet Federasyonu olarak 400 bisiklet sporcusunun katılacağı Yol Bisikleti Yarışması'nın Yozgat'ta yapılacağını söyledi. Yozgat etabında başarılı olan sporcular Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını vurgulayan Karslıoğlu, ‘’İlk defa gerçekleşecek olan bu şampiyonada yarışma Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayacak. Osmanpaşa Köyü'ne kadar devam edecek ve tekrar Cumhuriyet Meydanı'na dönüşle birlikte 70 kilometrelik bir mesafede yarışma yapılacak. Profesyonel 400 sporcunun katılacağı bu yarışma 3 kategori de olacak. İlk kategoride Yıldızlar, ikinci kategori de Genç Erkekler, üçüncü kategori de ise Genç Bayanlar Yol Bisikleti Yarışması yapılacak. Bunu çok önemsiyoruz. Sarıkaya'da bulunan Roma Hamamı'nın tanıtılması bakımından bu sporcularımız 25 Temmuz'da Sarıkaya'da bir gösteri yapacaklar. Yozgat’ımızın bir tanıtımı yapılmış olacak. Bisiklet Şampiyonası ulusal kanallardan canlı yayınla verilecek. Burada ki şampiyonada ki birinciler Avrupa Şampiyonasına katılacaklar. Daha önce yapılan Arazi Bisiklet Yarışmaları gibi yerelde kalmayacak. Yozgat ismini tüm Türkiye'ye duyuracak bir yarışma olacak. Sarıkaya'da yapılan gösteri ile de Yozgat'ın tarihinin tanıtılması gibi bir şans doğacak’’ dedi.