Yozgat’ın sporu olacak!

Eğitimlerin sonunda önümüzdeki yıllarda tesisleşmenin de tamamlanmasıyla birlikte Inline sporu Yozgat’ta yaygınlaştığı gibi, milli takıma oyuncular kazandırılması da amaçlanıyor.

Yozgat’ta 2015 yılında gündeme gelen buz hokeyi ve buz hokeyinin diğer branşı Inline (tekerlekli paten) geliştirme projesine ev sahipliği yapacak vilayetler arasına Yozgat’ta eklendi.

Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu’nun 5 ilde uygulayacağı projeye dün başlayan eğitimlerle Yozgat’tan start verildi. Projenin ilk ayağını oluşturan tanıtım ve antrenör eğitim programı 20-22 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Buz Hokeyi Erkek Milli Takım Antrenörü Mehmet Balkaya ve Bayanlar Buz Hokeyi Milli Takım Antrenörü Çağrı Karabulut, Yozgat’ta gerçekleştirilecek eğitim programına katıldı.

Buz Hokeyi Federasyonu, Inline sporuna yönelik Yozgat’ta gösterilen ilgi ve verilen de destek nedeniyle projeye Yozgat’tan başlatma kararı aldı.



PROJEYİ ANLATTI

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleşen eğitim programında konuşan Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu Başkanı Prof.Dr. Bülent Akay,buz hokeyi sporunun yurt geneline yayılması amacıyla hazırladıkları projeye Yozgat’tan başlayacaklarını ve Tekirdağ, Bursa, Eskişehir ile Tokat’ta devam ettireceklerini ifade etti.

Akay, Buz Hokeyi Erkek Milli Takım Antrenörü Mehmet Balkaya ve Bayanlar Buz Hokeyi Antrenörü Çağrı Karabulut’un Yozgat’ta belirlenen okullardaki beden eğitimi öğretmenlerine Inline tanıtımını yapacaklarını ve ilk eğitime bugün başladıklarını söyledi.

Buz Hokeyi Federasyonu olarak Yozgat’ı önemsediklerini dile getiren Akay, tanıtıma yönelik çalışmalara Yozgat’tan başladıklarını hatırlattı. Akay, hazırladıkları altyapıya yönelik proje kapsamında birkaç kez Yozgat’ı ziyaret ettiklerine değinerek, “Türkiye genelinde ilk olarak Inline projesini hayata geçireceğiz ve bu projeye de Yozgat’tan başlamış olacağız.” dedi.

Yozgat ile birlikte altyapıya yönelik çalışma başlattıkları Tekirdağ, Bursa, Eskişehir, Tokat illerinde ise ilk etapta okullarda öğrencilere yönelik çalışmalar yapacaklarını aktaran Akay, “Bu illerimizle birlikte daha sonra dahil olacak olan Samsun ve Konya illerimizde spor salonları uygun olan okullarımızda önce öğretmenlerimizi eğitip, onlarında öğrencilerini eğitmelerine yönelik gerekli desteğimizi vereceğiz. Yozgat gibi diğer illerimizde de buz hokeyi pisti bulunmuyor. O nedenle eğitim çalışmaları tekerlekli patentlerle yapılacak. Zaten, buz pateni ile tekerlekli patenler arasında fark yok. Her ikisiyle de hokey sporu yapılabiliyor” dedi.