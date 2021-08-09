Yozgat’ın milli gururu

Kadınlar Hentbolda ilk defa milli olan Atiye Gülseven Yozgat spor tarihine de ilk kadın milli hentbolcu olarak geçti. Geçtiğimiz sezon Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele eden Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında gösterdiği performans ile göz dolduran ve milli takım antrenörlerinin gözüne girmeyi başaran yıldız oyuncu Atiye Gülseven, Ankara’da yapılan milli takım kamplarında da gösterdiği performans ile göz doldurdu ve Litvanya kafilesine dahil edildi. 15 Ağustos tarihine kadar Litvanya’nın Klaipeda şehrinde düzenlenen 2021 Yıldız Kadın Avrupa Hentbol Şampiyonası Milli takımımızın formasını terleten Atiye Gülseven, Polonya, İzlanda, Belarus ve Letonya takımları karşısında milli takım formasını giyecek. Litvanya’da Polonya ve İzlanda ile oynanan iki müsabakada da forma şansı bulan Yozgatlı genç yetenek Atiye Gülseven, ilk defa milli takım formasını giydiği için çok heyecanlı olduğunu söyledi. Avrupa Şampiyonasının ilk gününde Polonya ile oynanan müsabakada çok heyecanlandığını dile getiren başarılı oyuncu, ‘’Çok heyecanlı olmama rağmen Antrenörüm bana fırsat verdi ve sahada kaldığım süre zarfında elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösterdi. Şampiyonanın ikinci gününde ise İzlanda ile karşı karşıya geldik. Bu müsabakada da oynama şansı buldum ve bir de gol kaydettim. Burası lig müsabakalarına hiç benzemiyor. Çok güçlü takımlar ile zor müsabakalar oynuyoruz. Milli takım formasını giydiğim için hem çok heyecanlıyım hem de çok mutluyum. Bugün Letonya, 12 Ağustos tarihinde ise Belarus takımı ile karşı karşıya geleceğiz. İki müsabakayı da kazanmak istiyoruz. Eğer bu iki müsabakada da milli takım Antrenörlerimiz bana şans tarınsa sahada takımımın galip gelmesi için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Milli takımımızın Ankara’da gerçekleşen kampına birlikte geldiğim takım arkadaşım Semanur Buse Baran’ın da bura olmasını çok isterdim. Avrupa Şampiyonası öncesinde yaptığımız kamp çalışması sırasında şansız bir şekilde sakatlandı ve Yozgat’a dönmek durumunda kaldı. Ben Litvanya’da takım arkadaşım Semanur Buse Baran için de mücadele edeceğim. Umarım bundan sonra ikimiz de milli takımımızın vaz geçilmez isimleri arasında yer alırız’’ dedi.

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Antrenörü Enis Atmaca ise, bu sene Milli takım kampına gönderdikleri üç oyuncudan birisi olan Atiye Gülseven’in milli takım kadrosunda yer almasından dolayı büyük gurur duyduğunu belirtti. Semanur Buse Baran’ın son yapılan kamp sırasında şansız bir şekilde sakatlandığını hatırlatan Atmaca, ‘’Eğer Semanur Buse Baran arkadaşımız kamp sırasında sakatlanmamış olsaydı büyük ihtimalle Atiye Gülseven ile birlikte Litvanya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonasında milli takımımızın formasını giyecekti. Sema’nın bu şansız sakatlığına çok üzüldük ancak Avrupa Şampiyonasında ekrandan Atiye Gülseven’i milli takım forması ile gördüğüm içinde ayrıca çok sevindim ve gururlandım. Biz Yozgat’ta milli takıma da oyuncular yetiştiriyoruz. Atiye ile bir başlangıç yaptık ve milli takıma her sene Yozgat’tan yeni kadın hentbolcuların katılacağına inanıyorum’’ diye konuştu.

