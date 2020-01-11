Yozgat’ın kültür elçisi olacaklar

Geçtiğimiz yıllarda, Yozgat’ın bilinmeyen doğa güzelliklerini Yozgat Bozok Üniversitesi Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu öğrencilerine tanıtan ve Yozgat’ın tanıtımını yapan Dağcılık İl Temsilcisi Kemal Emre Akdere, bu sene ise öğrencilere Ceşka tepesi ve kalesini gezdirerek tanıtımını yaptı. Kısa adı BESYO olan Beden Eğitimi ve Sporculuk Yüksek Okulu öğrencileri ile birlikte il merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Çeşka kalesi ve tepesine doğa yürüyüşü düzenleyen Akdere, Çeşka çevresinde gezinti yaptıktan sonra çadırları kurup öğrenciler ile birlikte kamp yaptılar. İl merkezine 3 kilometre uzaklıkta bulunan Çeşka Kalesi ve tepesinin Yozgat’ın çok bilinmeyen tarihi değerlerinden biri olduğunu söyleyen Dağcılık İl Temsilcisi Akdere, ‘’Her sene BESYO Öğrencileri ile birlikte Yozgat’ın bilinmeyen yerlerine yolculuk yapıyoruz. Yozgat’ın bilinmeyen, tanınmayan, ancak tanıtılması gereken yerlerini öğrencilerimize hem tanıtıyor, hem de oraları görmelerini sağlıyoruz. Yozgat dışından ilimize gelen öğrencilerimiz bu yerleri gezip, görüp, tanıdıktan sonra birer Yozgat’ın kültür elçileri oluyorlar ve Yozgat’ın güzelliklerini gittikleri her yerde anlatıyorlar. Sürekli öğrencilerimiz ile birlikte Yozgat’ın doğa güzelliklerinin ve tarihi yerlerinin bulunduğu bölgeleri geziyoruz, yeni yılda da öğrencilerimiz ile birlikte Çeşka kalesinin bulunduğu bölgeyi gezdik. Çeşka Kalesi, yüksek bir tepede kurulmuş bir yeraltı şehridir. Üç ayrı girişi olan Çeşka kalesinin Bizans ve Roma dönemine ait olduğu seramik parçalara rastlandığını öğrencilere anlattık’’ dedi.