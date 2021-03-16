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YOZGAT’IN GURURU OLDULAR

YOZGATLI tekvandocular Enbiya Taha Biçer ile İrem Akdağın, katıldığı uluslararası tekvando şampiyonasında kendi kategorilerinde büyük bir başarıya imza atarak Yozgat’ı en iyi şekilde temsil ettiler.

16 Mart 2021 Salı 00:12
YOZGAT’IN GURURU OLDULAR

Sorgun ilçesinin Çiğdemli beldesinde büyüyen bir dönem Sorgun Belediyespor tekvando takımında da yer alan Enbiya Taha Biçer, İlBank tekvando takımında mücadele ediyor. Türkiye çapında birçok başarıları bulanan genç sporcu bu sene 8’incisi düzenlenen Turkish Open 2021 uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası turnuvasına katıldı bütün rakiplerini geride bırakan Yozgatlı sporcu turnuvada kendi kategorisinde üçüncülük elde etti. Yine Yozgatlı olan İrem Akdoğan, ise tüm rakiplerini yenerek müsabakalarda finale kadar yükseldi. Final müsabakasını kaybeden başarılı sporcu turnuvayı ikinci olarak tamamladı. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 46 ülkeden bin 590 sporcunun katıldığı turnuvada Yozgatlı tekvandocuların gösterdiği başarı gururlandırdı.  

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YOZGAT’IN GURURU OLDULAR
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