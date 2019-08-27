Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Greko-Romen Güreş Turnuvasında Rize’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği müsabakalara Yozgat Güreş Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yalçın Kunduz ve Enes Buğra Demir de katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında 93 kiloda güreşen Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreşçisi Enes Buğra Demir turnuvada üçüncü olarak Yozgat’ın gururu oldu.