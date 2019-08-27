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Yozgat’ın gururu oldu

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezi Güreşçilerinden Enes Buğra Demir, katıldığı turnuvada gösterdiği performans ile Yozgat’ın gururu oldu.

Yozgat’ın gururu oldu

YOZGAT Güreş Eğitim Merkezi Güreşçilerinden Enes Buğra Demir, katıldığı turnuvada gösterdiği performans ile Yozgat’ın gururu oldu.

27 Ağustos 2019 Salı 00:00
Yozgat’ın gururu oldu

Olimpiyat Şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9’uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Greko-Romen Güreş Turnuvasında Rize’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği müsabakalara Yozgat Güreş Eğitim Merkezi güreşçilerinden Yalçın Kunduz ve Enes Buğra Demir de katıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında 93 kiloda güreşen Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Güreşçisi Enes Buğra Demir turnuvada üçüncü olarak Yozgat’ın gururu oldu. 

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