Yozgat’ın gururu oldu

Malatya’da düzenlenen turnuvaya Yozgat’ı temsilen katılan 78 kiloda Sorgun Osman Çavuş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Recep Tayyip Kılıç Türkiye şampiyonu solurken, 68 kilonda Sorgun Türk Telekom Anadolu Lisesinden Duygu Kaya Türkiye ikinci ve 78 kiloda Sorgun Anadolu Lisesinden Enbiya Biçer Türkiye Üçüncüsü oldu. Yozgat İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, Yozgat’ı temsilen Tekvando Türkiye şampiyonasına katılan sporcuları elde ettikleri başarılardan dolayı kutlarken, Yozgat’ı gururu olan sporcularda önümüzdeki yılarda da aynı başarıları beklediğini söyledi.