Yozgat’ın gururu!

Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Lig’i takımlarından Yozgat Bozokspor’da yetişen, hem Bozokspor’da hem de okul takımında gösterdiği performans ile bir çok büyük kulübün dikkatini üzerine çeken 14 yaşındaki Mustafa Yorulmaz, gösterdiği performans sonrasında Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği’ne transfer oldu.



Burada U15 takımında formaya giyen Yozgatlı genç yıldız oyuncu bütün müsabakalarda 11’de sahaya çıkarken, 90 dakika da sahada kalma başarısını gösteriyor. Gençlerbirliği alt yapı antrenörlerinin de gözüne girmeyi başaran genç oyuncu Mustafa Yorulmaz, sürekli yükselen grafiği ile geleceğin yıldız oyuncusu olma yolunda ilerlerken, memleketi Yozgat’ın da gururu olmaya devam ediyor.





Futbol oynamayı çok sevdiğini ve Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği alt yapısında forma giymesinden dolayı çok mutlu ve gururlu olduğunu söyleyen genç oyuncu Mustafa Yorulmaz, ‘’Ben futbol hayatıma Yozgat’ta Bozokspor ile başladım. Bozokspor antrenörleri yaptıkları seçmelerde bende ışık gördüler ve beni takımlarına kazandırdılar. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. Beni yetiştirdiler, bu günlere gelmemde önemli bir pay sahibi oldular. Hem Bozokspor hem de okul takımında gösterdiğim performans sonrasında beni Süper Lig takımlarından Gençlerbinliği beğendi ve alt yapısına kattı. U15 takımında elimden geldiği kadar iyi oynamaya ve kendimi geliştirmeye çalışıyorum.



Gençlerbirliği gibi köklü ve alt yapıya önem veren bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Burada çok kaliteli Antrenörler ile çalışıyorum ve bizlere burada futbol oynamayı öğretiyorlar. Gelecekte ben Gençlerbirliği’nin A takımında Süper Lig’de forma giymek istiyorum. Milli takımımsımızın formasını başarı ile taşımak istiyorum. Türk futboluna büyük katkılar sağlamak ve iyi bir futbolcu olmak istiyorum. Bunun içinde hocalarımın bene verdikleri direktifleri eksiksiz yerine getirip, verdikleri öğütleri de dikkate alıyorum. Kendimin çok çalışıp geliştirmem gerektiğini biliyorum ve bunun içinde çok çalışıyorum inşallah hayallerim gerçek olur’’ dedi.