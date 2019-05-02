Yozgat’ın Gururları

Romanya’nın baş kendi Bükreş’te gerçekleştirilen Avrupa şampiyonasında Avrupa şampiyonu olarak Yozgat’ı gururlandıran Rıza Kayaalp ile Atakan Yüksel için gerçekleştirilen karşılama törenine, genç engelli yüzücü Muhammed Enes Sarı da katıldı. Yozgat’ın gururu üç sporcu kamera karşısında geçerek birlikte poz verirken Rıza Kayaalp, Muhammed Enes Sarı’nın milli takıma seçilerek Avrupa ve Dünya çapında başarılar elde edeceğine inandığını söyledi. azimli ve çok çalışkan olan Muhammed Enes Sarı’nın ileride kendisi gibi büyük bir sporcu olacağına inandığını vurgulayan Kayaalp, ‘’Muhammed Enes Sarı kardeşimize güveniyoruz’’ dedi.

Muhammed Enes Sarı ise kendisine güvenenlerin güvencini boşa çıkarmayacağını, yüzmeyi çok sevdiğini ve bu sporda milli takıma kadar yükselerek Avrupa ve Dünya çapında başarılı olmak istediğin ifade etti.