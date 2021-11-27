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Yozgat’ın gözü zirvede

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 5’inci Bölge 3’üncü Grupta mücadele eden Yozgatspor, yarın Bozok Stadı dış sahasında saat 14.00’da lider Ankara TKİspor ile karşı karşıya gelecek.

27 Kasım 2021 Cumartesi 00:45
Yozgat’ın gözü zirvede

 Ligde oynadığı son iki müsabakasını kazanarak zirve yarışına dahil olan kırmızı siyahlı ekip taraftarının da desteğini arkasına alarak güçlü rakibini yenip zirvenin yeni sahibi olmak istiyor. Yozgatspor teknik direktörü Polat Özkan, yarın lider Ankara TKİspor ile çok zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Taraftarlarının da desteğini arkalarına alarak zorlu müsabakadan lider olarak çıkacaklarına inandığını dile getiren Özkan, yarın oynanacak olan müsabakada taraftarlarına ihtiyaçlarının olduğunu ve tribünleri doldurmaları çağrısında bulundu. 

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