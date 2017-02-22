Yozgat’ın 'Aleks’i var

Sezon başında Bursa Nilüferspor’dan transfer edilen Aleksandar Pejcinovic özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans ile takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Kırmızı siyahlı ekibin üst üste kazandığı Maliye Piyango, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Bursa Nilüfer Belediyespor müsabakalarında alınan galibiyetlerde başrolü oynayan Aleksandar Pejcinovic Pazar günü Beşiktaş karşısında da aynı performansı göstererek takımını galibiyete taşımak istiyor. Yozgat Bozokspor taraftarının en çok güvendiği ve çok şey beklediği Aleksandar Pejcinovic Beşiktaş maçı için özel hazırlanıyor.

Özellikle Yozgat’ta son oynanan Bursa Nilüfer Belediyespor karşısında alınan galibiyetin mimarı olan kaleci Aleksandar Pejcinovic yaptığı inanılmaz kurtarışlar ile taraflı tarafsız herkesin taktirini topladı. Yaptığı bu kurtarışlar ile Parkelerin panteri Aleks lakabını alan Sırp kaleci, Beşiktaş maçında da kalesini Beşiktaş akınlarına kapatmakta kararlı.