Yozgat’ın 'Aleks’i var

Sezon başında Bursa Nilüferspor’dan transfer edilen Aleksandar Pejcinovic özellikle sezonun ikinci yarısında gösterdiği performans ile takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.
Kırmızı siyahlı ekibin üst üste kazandığı Maliye Piyango, Büyükşehir Belediye Ankaraspor ve Bursa Nilüfer Belediyespor müsabakalarında alınan galibiyetlerde başrolü oynayan Aleksandar Pejcinovic Pazar günü Beşiktaş karşısında da aynı performansı göstererek takımını galibiyete taşımak istiyor. Yozgat Bozokspor taraftarının en çok güvendiği ve çok şey beklediği Aleksandar Pejcinovic Beşiktaş maçı için özel hazırlanıyor.
Özellikle Yozgat’ta son oynanan Bursa Nilüfer Belediyespor karşısında alınan galibiyetin mimarı olan kaleci Aleksandar Pejcinovic yaptığı inanılmaz kurtarışlar ile taraflı tarafsız herkesin taktirini topladı. Yaptığı bu kurtarışlar ile Parkelerin panteri Aleks lakabını alan Sırp kaleci, Beşiktaş maçında da kalesini Beşiktaş akınlarına kapatmakta kararlı.
Kırmızı siyahlı takımın başarılı kalecisi Aleksandar Pejcinovic, hafta sonu oynanacak olan lider Beşiktaş takımını yenmek istediklerini söyledi. Yozgat taraftarının da desteğini arkalarına alarak ligin yenilgisiz tek takımı unvanını elinde bulunduran Beşiktaş’a mağlubiyeti yaşatacaklarına inandıklarını dile getiren Aleksandar Pejcinovic, ‘’Yozgat’ta kendi sahamızda oynadığımız bütün müsabakalarda arkamıza ciddi bir taraftar desteğini aldık. Bu destek ile de bir çok maçımızı kazandık. Yine taraftar desteği ile Beşiktaş maçını kazanacağımıza inanıyorum. Son haftalarda çok çalışıyorum ve kalede iyi işler yaptığıma inanıyorum. Bu performansımı Beşiktaş maçına da taşımak istiyorum. Kalede yapacağım kurtarışlar ve takım arkadaşlarımın atacağı goller ile biz bu maçtan puan ile ayrılırız. Ben şimdiden bize destek verecek olan taraftarımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.
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