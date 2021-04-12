Yozgat’ı yenen Araç Belediye turladı

Araç Spor Salon’unda Ümit Yıldırım, Ahmet Serhat Sefil hakem ikilisinin yönettiği müsabaka sonrasında Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını yenen Araç Belediyespor Süper Lige çıkarken, sahada tur atarak mutlu sona ulaşmanın sevincini kendisini destekleyenler ile paylaştı. Müsabakanın ilk yarısı başa baş mücadele şeklinde geçti. Karşılıklı atılan goller ile geçilen ilk yarının 20 dakikalık bölümünden sonra ev sahibi Araç Belediyespor oyuna ağırlığını koydu ve Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımına gol şansı tanımazken, bulduğu üst üste goller ile ilk yarıyı 20-16 önde tamamladı. Müsabakanın ikinci yarısında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Araç Belediyespor Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımını 42-32 mağlup etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında kaptan Hilal Doğan rahatsızlığı nedeniyle Araç Belediyespor ile oynanan müsabakada yer almadı. Ev sahibi Araç Belediyespor’da Özgecan Uçar attığı 15 gol ile hem takımının hem de müsabakanın en golcü ismi oldu. Özgecan Uçar’ı takımında 8 gol ile Zeynepnur Ulukoz, 7 gol ile de İrem Erkaya takip etti. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven 10 gol ile takımının en golcü ismi olurken Atiye Gülseven’i 9 gol ile Zeynep Yüksektepe, 5 gol ile Irmak Kan Simge İçer, 4 golle de Semanur Buse Baran takip etti. Araç Belediyespor’da Özgecan Uçar ve Selda Demir bir kez, Zeynepnur Ulukoz ise iki defa iki dakika cezası alırken, Burçak Danacı ise sarı kart gördü. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımında ise Atiye Gülseven, Zehra Karadavut birer kez, Zeynep Yüksektepe ise iki defa iki dakika cezası alırken, Atiye Gülseven, Zehra Karadavut ve Semanur Buse Baran kart gördü. Ayrıca Semanur Buse Baran kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı ligin son haftasında İstanbul temsilcisi Maltepespor ile Yozgat'ta karşı karşıya gelecek. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Ligin ilk yarısında deplasmanda mağlup olduğu rakibini Yozgat'ta yenerek ligi galibiyet ile tamamlamak istiyor.