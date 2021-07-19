Yozgat’ı temsil ettiler

Niğde Valiliği, Niğde Belediyesi ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik günü etkinlikleri kapsamında bu sene 5’incisi düzenlenen Şehit Ömer Halisdemir Veteranlar turnuvasına 16 takım katıldı. Nevşehir, Kahramanmaraş ve Niğde Veteran takımlarının yer aldığı gurupta mücadele eden Yozgatspor Masterler Kulübü Derneği, gruptan çıkamamasına rağmen, centilmenlikleri ve Fair-Play çerçevesindeki mücadeleleri ile göz doldurdular. Turnuvaya katılan takımların tebriklerini alan Yozgatspor Masterler Kulübü Derneği Yozgat’tan götürdükleri çeşitli hediyeleri de yetkililere teslim ettiler.