YOZGAT’I TEMSiL EDECEKLER

İl birincisi olan Şehit Seyit Yalçın Ortaokulu Kız Voleybol takımını Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş ve Belediye Başkanı Gökhan Coşar makamlarında kabul ederek tebrik etti. Kız Voleybol takımı elemanları, grup eleme müsabakalarında da aynı başarıyı devam ettirip, bir üst tura yükselmek istediklerini söylediler. Boğazlıyan Kaymakamı Fatih Okumuş, sporcuları tebrik edip, grup eleme müsabakalarında da başarı temennisinde bulundu. Boğazlıyan Belediye Başkanı Gökhan Coşar da, sporcuları tebrik edip, her zaman gençliğin yanında olduklarını, gençlerin spor yapabilmeleri için altyapı oluşturmak görevleri olduğunu söyledi. Başkan Coşar, voleybolcu kızların Yozgat'ta elde ettiği başarıyı grup eleme müsabakalarında da tekrar ederek döneceklerine inandığını sözlerine ekledi.