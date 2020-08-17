Yozgat’ı sevdiler

YOZGAT’a önceki yıllarda da gelen motosiklet tutkunları, bu yıl korona virüs tedbirlerinde alınan önlemlerin normale dönüşmesiyle birlikte soluğu yine Yozgat’ta aldı. Samsun Türk Riders motosiklet kulübünden 6 motor ile 10 kişi, Ankara Motosiklet Derneği’nden 6 motor ile 7 kişi Yozgat’a geldi. Motor tutkunlarına Yozgat ve Sorgun ilçesinden ise toplam 6 motor tutkunu katıldı. Motosiklet tutkunları Yozgat Valisi Ziya Polat’ı makamda ziyaret ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Samsun T.R.C.C. ve Yozgat T.R.C.C motorlu ekibi Yozgat Lise Caddesinde kortej yaptı, Türkiye’nin ilk milli parkı Çamlığı gezdi. Sosyal mesafe kurallarına uygun yapılan ziyaretlerde, kural fotoğraf çekimleri süresince bozuldu.