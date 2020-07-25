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Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz

HENTBOL Kadınlar Birinci Ligi’nde mücadele edecek olan Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı yeni sezon hazırlıklarını sürdürürken, ilk defa bu sezon mücadele edecekleri ligde Yozgat’ı da en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyor.

25 Temmuz 2020 Cumartesi 00:23
Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam, normal sezonu ikinci sırada bitiren takımlarının Birinci Lige yükselmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeni sezonda Birinci Lig’de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiren Saydam, ‘’İlimizin gururu çocuklarımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. İki yıllık mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan siyaset, spor, sanat, basın, iş insanları ve kamu temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu sezonu da en iyi noktada tamamlamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz’’ dedi. 

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