Yozgat’ı en iyi şekilde temsil edeceğiz

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar Gençlikspor takımı Kulüp Başkanı Musa Saydam, normal sezonu ikinci sırada bitiren takımlarının Birinci Lige yükselmesinin gururunu yaşadıklarını söyledi. Yeni sezonda Birinci Lig’de Yozgat’ı en iyi şekilde temsil etmek istediklerini dile getiren Saydam, ‘’İlimizin gururu çocuklarımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyorum. İki yıllık mücadelemizde bizleri yalnız bırakmayan siyaset, spor, sanat, basın, iş insanları ve kamu temsilcilerimize yürekten teşekkür ediyorum. Bu sezonu da en iyi noktada tamamlamak için elimizden gelen tüm çabayı sarf edeceğiz’’ dedi.