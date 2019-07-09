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YOZGAT’A YENi STAT YAPILSIN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Stadı'nın 3. Lig standartlarına uygun görülmemesi konusunu değerlendirirken, Yozgat’a yeni bir stadın yapılması gerektiğini bir kez daha yeniledi.

YOZGAT’A YENi STAT YAPILSIN!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, Yozgat Stadı'nın 3. Lig standartlarına uygun görülmemesi konusunu değerlendirirken, Yozgat’a yeni bir stadın yapılması gerektiğini bir kez daha yeniledi.

09 Temmuz 2019 Salı 00:00
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YOZGAT’A YENi STAT YAPILSIN!

Keven, Türkiye Futbol Federasyonu yetkililerince yapılan incelemede Yozgat Stadının 3’ühcü Lig müsabakalarının oynanmasına maalesef uygun görülmediğini hatırlattı. Keven, ‘Standartlara uygun görülmeyen stadımızdan sorumlu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri böyle bir durumun oluşacağını önceden bilmiyorlar mıydı? İlimizde görev yapan kurum amirlerinden Yozgat için daha ilgili olmalarını istirham ediyorum. Yozgat'a yeni bir stadyum yapılması gerektiğini tekrar yineliyorum. Bu konuyu Sayın Bakan'a tekrar hatırlatacağım. Konu Yozgat olunca bürokrasiye tekrar tekrar hatırlatmak gerekiyor. Yozgat'ı görmezden gelmek ne yazık ki alışkanlık haline getirilmiş. Yozgat bunu hak etmiyor!” diye konuştu.
Yaklaşık bir buçuk ay önce TBMM’de söz alarak Yozgat'a yirmi bin kişilik stadyum vaatlerini hatırlatan Keven, Yozgatspor'a yerel seçim öncesi söz verilen ardından da unutulan yeni stadyum projesinin bir an önce başlamasını talep etti. 
 

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