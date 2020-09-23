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Yozgat, Yomra’ya yöneldi

MİSLİ.COM Üçüncü Ligi’nde mücadele eden Yozgatspor bir günlük izinin ardından Cumartesi günü Yomraspor ile oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 00:40
Yozgat, Yomra’ya yöneldi

Teknik direktör Nihat Tinel gözetiminde kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekipte Covit-19 virüsü nedeniyle karantina da yer alan oyuncular antrenmana katılmadı. Yozgatspor teknik direktörü Nihat Tinel, Pazar günü Büyükçekmece Tepecikspor ile çok zor bir müsabakaya çıktıklarını söyledi. Hafta içerisinde pandemili oyuncular nedeniyle eksik çalıştıklarını ve İstanbul deplasmanına da eksik gittiklerini hatırlatan Tinel, ‘’Bütün bu olumsuzluklara rağmen Büyükçekmece Tepecikspor karşısında çok iyi mücadele ettik. Güçlü rakibimiz karşısında doksan dakika boyunca galibiyeti kovalayan taraf olduk. Şansız bir şekilde kalemizde gol görmemize karşılık takımımız çok çabuk toparlandı ve skoru eşitlemeyi başardık. Sahadan galibiyet ile de ayrıla bilirdik ancak olmadı. Ben oyuncularımı göstermiş oldukları performanstan ve altıkları bir puandan dolayı kutluyorum. Her zaman ilk müsabakalar zor olur, bu zor sınavdan anlımızın akıyla çıktığımız için sevinçliyim. Cumartesi günü oynayacağımız Yomraspor müsabakasında çok daha iyi olacağız ve rakibimizden güzel oyun ile birlikte üç puanı alacağımıza inanıyorum’’ dedi. 

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