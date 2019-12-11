Yozgat yarı finalde

Kırşehir’in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Anadolu Yıldızlar Ligi Grup müsabakalarında mindere çıkan Yozgatlı güreşçiler gösterdikleri performans ile göz doldurdu. İki Yozgatlı sporcunun final oynadığı müsabakalarda rakiplerini yenerek derce elde eden Yozgatlı güreşçiler Karaman’da yapılacak olan yarı final müsabakalarına katılmaya hak kazandılar. Yozgat Güreş Eğitim Merkezi Antrenörlerinden Atilla Kirazlı gözetiminde Kırşehir’de gerçekleştirilen grup müsabakalarına katılan Yozgatlı güreşçiler 2 ikincilik, 5 üçüncülük ve 4’te beşincilik elde etme başarısı gösterdi. Müsabakalara katılan Yozgatlı güreşçilerden, 52 kiloda Berat Zorlu ve 68 kiloda Batuhan Demirci 2’inci olurken 38 kiloda Hüseyin Enes Duruşlu, 41 kiloda Ebubekir Daşdemir, 48 kiloda Kerem Savaş, 68 kiloda Berk Yılmaz, 85 kiloda Aziz Akyüz 3’üncücü oldular. 44 kiloda Ebru Talip Polat, 57 kiloda Bilal Şimşek, 62 kiloda Samet Okur ve 75 kiloda Berk Yılmaz 5’incici olarak yarı final müsabakasına gitmeye hak kazandılar. Yarı final müsabakaları ise 11-12 Ocak 2019 tarihlerinde Karaman ilinde yapılacak.