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YOZGAT UYUMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor için taraftarlar sahur vaktinde takımlarına coşkulu bir şampiyonluk kutlaması yaptılar.

YOZGAT UYUMADI

SPOR Toto Bölgesel Amatör Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayıp TFF Üçüncü Ligi’ne yükselen Yozgatspor için taraftarlar sahur vaktinde takımlarına coşkulu bir şampiyonluk kutlaması yaptılar.

14 Mayıs 2019 Salı 00:00
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YOZGAT UYUMADI

Bolu’da oynanan ve Yozgatspor’un üstünlüğü ile tamamlanan TFF Üçüncü Ligi’ne yükselme müsabakası sonrasında geçi saat 01.30’da Yozgat’ta olan Yozgatsporlu oyuncuları Cumhuriyet Alanında coşkulu bir taraftar grubu karşıladı. Şampiyon tezahüratları ile Cumhuriyet alanına otobüs ile giren kırmızı siyahlı oyuncular taraftarlar ile büyük kucaklaşıp şampiyonluk coşkusunu yaşadılar. Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen şampiyonluk kutlamalarına Yozgat Valisi Kadir Çakır’da katıldı. Yozgatsporlu taraftarların sevincine ortak olan Vali Çakır, şampiyon olan Yozgatspor’u da tebrik etti.

Son Güncelleme: 13.05.2019 17:42
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