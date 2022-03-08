Yozgat tarihinde bir ilk

Yozgat tarihinde ilk defa kadın güreşinde mücadele eden Aysime Güngör, çıktığı üç müsabakanın ikisini kazanarak Türkiye Üçüncüsü oldu. 73 kiloda mindere çıkan Yozgatlı güreşçi ilk turda Türkiye Üçüncülüğü bulunan Çisem Önder ile eşleşti. Rakibini yenen Aysima Güngör, ikinci tura yükseldi. İkinci turda iki defa Türkiye Şampiyonu olan Aliye Nur Gökdemir ile eşleşen Yozgatlı kadın güreşçi, güçlü rakibi karşısında son saniyelere 9-1 önde girmesine karşılık tecrübesizliğinin kurbanı oldu ve rakibine tuş olarak yenildi. Yaptığı hata nedeniyle tuş olan Yozgatlı güreşçi Aysima Güngör, Türkiye şampiyonluğunu elinden kaçırırken, bir başka Türkiye Şampiyonu Hatice Nur ile üçüncülük müsabakasına çıktı. Üçüncülük müsabakasında rakibine şans tanımayan Aysima Güngör, rakibini tuş ederek yendi ve Türkiye Şampiyonu oldu. Yozgat güreş tarihine geçen Aysima Güngör, yakaladığı başarıdan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. İlk defa mindere çıkan ve Yozgat tarihinin ilk kadın güreşçisi olan Aysima Güngör, hedefini milli takım ve Türkiye şampiyonluğu olarak belirledi. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan Yurdum Gençlikspor takımı sporcusu olan Aysima Güngör’ü tebrik eden Kulüp Başkanı Özgür Akgün, ilk defe resmi bir müsabakada mindere çıkan sporcusunun göstermiş olduğu performanstan memnun olduğunu ve Aysima Güngör’den Türkiye şampiyonlukları beklediklerini belirtti. Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı ise, Yozgat’ta tarihinde ilk defa kadın güreşinde Aysima Güngör’ün mindere çıktığını ve çok büyük bir başarının altına imza attığını belirtti. Yurdum Gençlikspor Antrenörü Rabia Köse ise uzun zamandır hazırlandıkları şampiyonada Türkiye üçüncülüğü elde etmenin gururunu yaşadıklarını vurguladı. Sporcusu Aysima Güngör’ün Türkiye şampiyonluğunu tecrübesizliği nedeniyle elinden kaçırdığına değinen Köse, ‘’Aysima ileride çok büyük bir güreşçi olacak. İlk defa mücadele ettiği müsabakalarda Türkiye üçüncülüğü elde etmesi de bunun bir sinyalidir. Beni bizlere her zaman destek olan Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak’a, Yurdum Gençlikspor Kulübü Başkanı Özgür Akgün’e ve Güreş İl Temsilcisi Yunus Bölükbaşı’na teşekkür ediyorum. Başarılarımızın devamının geleceğine inanıyorum’’ dedi.