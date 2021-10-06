Yozgat takımları 5’inci bölgede

Yozgat takımları 5’inci Bölge Üçüncü Grupta Ankara, Çorum ve Kırşehir takımları ile mücadele edecek. 2021-2022 Sezonu Bölgesel Amatör Ligi grupları belirlendi. Bu sezon Bölgesel Amatör Ligi 261 takımın katılımı ile her bölgede 3’er grup olmak üzere 9 ayrı bölgede 27 grupta oynanacak. Grup müsabakaları çift devreli lig usulüne göre oynanacak olup her bölgede grup birincisi olan 3’er takımın tarafsız bir sahada tek devreli lig usulüne göre oynayacakları Bölge Birinciliği müsabakaları sonunda bölge birincisi olan 9 takım TFF 3. Lig’e çıkmaya hak kazanacak. 2021-2022 sezonu Bölgesel Amatör Lig 30-31 Ekim tarihlerinde başlayacak. 6 ve daha fazla takımla temsil edilen İstanbul, İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara, Diyarbakır, Manisa ve Trabzon illeri birden fazla, beş ve daha az takımla temsil edilen iller ise aynı grupta yer alacak. Bölge ve grupların kura ve fikstür çekim tarihi ile statünün ise önümüzdeki günlerde açıklanacağı bildirildi. 5’inci Bölge Üçüncü Grup’ta Yozgatspor, Sorgun Belediyespor, Çayıralan Esnafspor, Çorum Çimentospor, Yeşil Kamanspor, Mucur Yabanlıspor ile Ankara’dan üç takım mücadele edecek.