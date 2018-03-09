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Yozgat'ta yarışacaklar

ANADOLU Yıldızlar Lig’i ANALİG İç Anadolu Karate Grup müsabakaları 9-11 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenecek.

Yozgat'ta yarışacaklar

ANADOLU Yıldızlar Lig’i ANALİG İç Anadolu Karate Grup müsabakaları 9-11 Mart tarihleri arasında Yozgat’ta düzenlenecek.

09 Mart 2018 Cuma 07:00
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Yozgat'ta yarışacaklar

Sporun tabana yaygınlaştırılması, daha fazla müsabakanın yapılması, kulüplere ve milli takımlara alt yapı oluşturulması, illerdeki yerel faaliyetler sonucu bir üst gruba katılamayan yetenekli sporcuların spora kazandırılması, ulusal düzeyde sürdürülebilir yetenek takip sistemi oluşturulması, tüm paydaşlarının sporun gelişimi için işbirliği içerisinde bulunmalarının sağlanması hedefleri doğrultusunda oluşturulan ANALİG kapsamında düzenlenen İç Anadolu Karate Grup müsabakalarının bir ayağında Yozgat’ta yapılacak. Yozgat ile birlikte, Ankara, Çankırı, Kayseri, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Niğde, Sivas, Aksaray ve Kırıkkale olmak üzere 11 ilin katılacağı müsabakalar 9-11 Mart tarihleri arasında Celal Atik Spor Salon’unda gerçekleştirilecek. Müsabakalarda dereceye giren takımlar ise Yarı Final müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.

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