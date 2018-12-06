YOZGAT SUNGURLU'YU EZBERLiYOR

Kulüp binası önünde bulunan antrenman sahasında çalışan kırmızı siyahlı ekibin bugün teknik ve taktik ağırlıklı bir çalışma yapması bekleniyor. Teknik direktör İbrahim Baş, Yozgatspor olarak şampiyonluğa emin adımlarla ilerlediklerini söyledi. Bütün rakiplerini ekarte ederek zirvedeki yerlerini koruduklarını hatırlatan Baş, ‘’Yozgatspor olarak hedefimize doğru ilerliyoruz. Çok zor müsabakaları anlımızın akıyla geride bırakmayı başardık. Şimdi Sungurlu Belediyespor için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Pazar günü deplasmanda oynayacağımız müsabakayı da kazanarak yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz. Bizim için rakibin büyüğü küçüğü yoktur. Bu nedenle bütün müsabakalara aynı ciddiyette hazırlanıyoruz. Sungurlu karşısında da yine taraftarımızın desteği ile üç puan alarak Yozgat’a döneceğimize inanıyorum’’ dedi.