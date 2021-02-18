Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
1548
ALTIN
398.824
DOLAR
6.9666
STERLİN
9.7248
EURO
8.4159

Yozgat stadı yenileniyor

Yozgat’ta 1974 yılında yapımı tamamlanan stadın yıkılıp, yerine yenisinin yapılması için yıkılan stat ile ilgili ihale sürecinin tamamlanmasının ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı.

18 Şubat 2021 Perşembe 00:02
Yozgat stadı yenileniyor

YOZGAT’ta 1974 yılından bugüne kadar futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Bozok Stadının yıkımının ardından, yerine yenisinin yapılmasına yönelik ihale süreci de tamamlandı, yüklenici firmaya inşaatı 500 gün içerisinde tamamlamak üzere yer teslimi yapıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, kurum teknik personeliyle birlikte tribünleri yıkılan Bozok Stadına gelerek, yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi. Zemini olduğu gibi bırakılan stadın, tribünleri yenilenirken, işyerlerinin de yapılacağı bildirildi. Stadın yenilen inşaatı için 35 milyon lirası nakit olmak üzere 42 milyon lira bütçesinin bulunduğu kaydedildi. KDV ve fiyat farkının hariç, 43 Milyon 750 bin liraya inşaatı ihale edilen stadın yapılacağı toplam alanın 38 bin 566,81 metrekare, tribün dahil inşaat alanının 13 bin 407,80 metrekare olduğu ifade edildi. Yeni statta 4 soyunma odası, bay-bayan hakem odaları, revir, doping odası, gözlemci odaları gibi birimlerle, doğu tribünü altında antrenman salonları, 5 kulvarlı atletizm pisti de yer alıyor. Yer teslimini resmi olarak alan yüklenici firmanın inşaata en geç 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başlaması gerektiği öğrenildi. 

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Stadı Yenileniyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
LiG HEYECANI BiTTi!
LiG HEYECANI BiTTi!
Sorgun yine mağlup
Sorgun yine mağlup
TAKIMLARIMIZIN TEK DUŞUNCESi GALiBiYET
TAKIMLARIMIZIN TEK DUŞUNCESi GALiBiYET
Sorgun Bursa’yı konuk ediyor
Sorgun Bursa’yı konuk ediyor
Yozgatspor Ceyhan deplasmanında
Yozgatspor Ceyhan deplasmanında
Maçın hakemi Harun Toplar
Maçın hakemi Harun Toplar
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Sakarya Caddesi No:10/D Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim