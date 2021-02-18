Yozgat stadı yenileniyor

YOZGAT’ta 1974 yılından bugüne kadar futbol müsabakalarına ev sahipliği yapan Bozok Stadının yıkımının ardından, yerine yenisinin yapılmasına yönelik ihale süreci de tamamlandı, yüklenici firmaya inşaatı 500 gün içerisinde tamamlamak üzere yer teslimi yapıldı. Yozgat Gençlik ve Spor İl Müdürü Rasim Parlak, kurum teknik personeliyle birlikte tribünleri yıkılan Bozok Stadına gelerek, yüklenici firmaya yer teslimini gerçekleştirdi. Zemini olduğu gibi bırakılan stadın, tribünleri yenilenirken, işyerlerinin de yapılacağı bildirildi. Stadın yenilen inşaatı için 35 milyon lirası nakit olmak üzere 42 milyon lira bütçesinin bulunduğu kaydedildi. KDV ve fiyat farkının hariç, 43 Milyon 750 bin liraya inşaatı ihale edilen stadın yapılacağı toplam alanın 38 bin 566,81 metrekare, tribün dahil inşaat alanının 13 bin 407,80 metrekare olduğu ifade edildi. Yeni statta 4 soyunma odası, bay-bayan hakem odaları, revir, doping odası, gözlemci odaları gibi birimlerle, doğu tribünü altında antrenman salonları, 5 kulvarlı atletizm pisti de yer alıyor. Yer teslimini resmi olarak alan yüklenici firmanın inşaata en geç 1 Mart 2021 tarihi itibariyle başlaması gerektiği öğrenildi.