YOZGAT SPOR TUTULMUYOR

Müsabakanın ilk yarısında rakibi karşısında zorlanan kırmızı siyahlı ekip, ikinci yarıda bulduğu pozisyonlar ile sahadan üç puan ile ayrılan taraf oldu. 4. dakikada Yozgatspor atağında Mehmet Şükrü Önder aldığı topla cezaalanına girdi. Sert şutunu Kastamonu İl Özel İdaresi kalecisi Abdulkadir Erdoğan kornere çeldi. 5. dakikada Yozgatspor’dan Burak Altunay’ın uzaklaştırmak istediği top Ömer Ankaragil’de kaldı. Cezaalanı içerisine giren Ömer’in sert şutu üst direkten döndü. Dönen topu Ramazan Akarsu tamamlamak istedi. Ancak top auta çıktı. 10. dakikada Kastamonu İl Özel İdaresi’nin kazandığı korner atışını Ulaş Tufan kullandı. Ön direkte topa iyi yükselen Canberk Taşdeler’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 1-0. 24. dakikada Esosa Pristley’in cezaalanı içerisinden vuruşunu savunma kornere çeldi. 25. dakikada Mehmet Şükrü Önder’in sert şutu kaleci Abdulkadir Erdoğan’da kaldı. 35. dakikada Yozgatspor’un sol kanattan kazandığı taç aşını Fidelis İria cezaalanı içerisine gönderdi. Savunmanın uzaklaştırmak istediği top Sabahattin Genç’in önünde kaldı. Sabahattin’in yaklaşık 30 metreden kaleye gönderdiği top ağlarla buluştu. 1-1. 45. dakikada Burak Emre Kayan’ın kullandığı serbest atışla topla buluşan Mert Özkan’ın vuruşunu savunma kornere çeldi. 51. dakikada Kastamonu İl Özel İdaresi’nin geliştirdiği atakta Ulaş Tufan’ın yaptığı ortayı Ömer Ankaragil tamamlamak istedi. Top Gökhan’da kaldı. 63. dakikada Esosa Priestley, Kastamonu İl Özel İdaresi savunması arasında kazandığı topu Hüseyin Çelik ile buluşturdu. Hüseyin Çelik, topa dokunmakta gecikince savunma topu kornere çeldi. 64. dakikada Yozgatspor atağında Mehmet Şükrü Önder, orta sahadan kaptığı topla cezaalanına kadar girdi. Yerder sert şutu ağlarla buluştu. 2-1. 67. dakikada Burak Emre Kayan’ın yaptığı ortaya Mert Özkan dokundu. Top az farkla auta çıktı. 71. dakikada Esosa Priestley’in getirdiği topu Hüseyin Çelik tamamlamak istedi. Top kaleci Abdulkadir Erdoğan’da kaldı. 78. dakikada Yozgatspor’un sol kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Şükrü Önder, alda at dercesine Hüseyin Çelik’e topu çıkardı. Hüseyin topu boş kale yerine auta gönderdi. 90. dakikada Yozgatspor’dan Onur Kaya sağ kanattan cezaalanına girdi. İçeriye kestiği topu Hüseyin Çelik tamamlamak istedi. Ancak top auta çıktı. 90+2. dakikada Yozgatspor Esosa Priestley ile atak geliştirdi. Esosa sol kanattan cezaalanı girdi. Kale önünde topu Hüseyin Çelik’e çıkardı. Hüseyin topu baş kaleye bu kez gönderdi. 3-1. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor üç puan ile ayrılan taraf olurken, kırmızı siyahlı ekip aldığı bu galibiyet ile puanını 47’ye çıkartırken en yakın takipçisi Ünyespor ile de arasındaki 8 puanlık farkı korudu.