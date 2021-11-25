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Yozgat SHÇEK kendinden emin

Mustafa Bacanlı Yozgat Birinci Amatör Küme Futbol Ligi A Grubunda zirvede yer alan Yozgat SHÇEKspor'un koltuğunu kaptırmaya niyeti yok.

25 Kasım 2021 Perşembe 00:45
Yozgat SHÇEK kendinden emin

Ligde çıktığı ilk iki müsabakayı kazanarak 6 puan ile zirvede yer alan Yozgat SHÇEKspor Pazar günü deplasmanda Çandırspor’u da yenerek liderliğini sürdürmek istiyor. Antrenör Mazhar Uçar gözetiminde hazırlıklarını sürdüren Yozgat SHÇEKspor Bozok stadı dış sahasında teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapıyor. Yozgat SHÇEKspor Antrenörü Mazhar Uçar, Pazar günü deplasmanda Çandırspor ile zor bir müsabakaya çıkacaklarını söyledi. Ligin ilk haftasında Sarayspor’u 3-0 mağlup ederek iyi bir başlangıç yaptıklarını hatırlatan Uçar, ‘’İkinci haftada ise müsabakamızı hükmen kazandık ve şuanda 6 puanla grubumuzda lider durumdayız. Pazar gününe kadar Çandırspor ile oynayacağımız müsabakaya iyi hazırlanacağız ve bu müsabakayı kazanarak liderliğimizi sürdürmek istiyoruz’’ dedi.

Son Güncelleme: 24.11.2021 17:58
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