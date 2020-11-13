YOZGAT SEYRETTi!

İki takım da 90 dakika boyunca orta alanda mücadele ederken, çok nadir atak geliştirdiler. İki takımında sahada hiçbir varlık gösteremediği müsabakada konuk ekip Belediye Kütahyaspor ikinci yarıda penaltı atışından bulduğu golle müsabakayı 1-0 kazandı. Konuk ekip Belediye Kütahyaspor aldığı bu galibiyet ile puanını 11’e yükseltirken Yozgatspor ise 5 puanda ve puan cetvelinin son sırasına geriledi. 24’üncü dakikada gelişen Belediye Kütahyaspor atığında sağ kanattan Yozgatspor ceza sahası gönderilen topa kaleci Göksal boşa çıktı topa dokunmak isteyen Belediye Kühayspor oyuncusu Enes’ten önce Semih Oğuz topa müdahale ederek mutlak golü engelledi. 36’ıncı dakikada gelişen Yozgatspor atağında topla buluşan Ali Kaan’ın sert şutu yandan farklı şekilde auta çıktı. Müsabakanın ilk yarısında iki takımda çok nadir ataklar geliştirdi. İkinci yarıda Yozgatspor oyunu tamamen kendi yarı alanında kabul etmeye başladı. 61’inci dakikada Belediye Kütahyspor atağında Enes kendi kaptığı topla Yozgatspor oyuncularını çalımlayarak ceza sahasına kadar girdi ceza sahası içerisinde sert şutu yandan az farkla auta çıktı. 75’inci dakikada sağ kanattan gelişen Yozgatspor atağında Fırat’ın ceza sahasına gönderdiği topa Berkay’dan önce Belediye Kütahyaspor kalecisi Osman Mert topu sahibi oldu. 80’inci dakikada Belediye Kütahyaspor kontra atağında topla buluşan Muhammed Enes’e ceza sahası içerisinde Yozgatspor defans oyuncusu Uğurcan müdahale edince müsabakanın hakemin tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Onur’un vuruşunda top filelerle buluştu 1-0. 90’ıncı dakikada Boğatan’ın ortasında topa iyi yükselen Baran Berkay’ın kafa şutu yandan az farkla auta çıktı. Müsabakada başka gol olmayınca konuk ekip Belediye Kütahyaspor üç puanı 1-0’lık skor ile aldı. Yozgat Bozok Stadında oynanan müsabakayı İstanbul bölgesinden Sercan Yılmaz yönetirken yardımcılıklarını ise Barış Çardaklı, Ufuk Uğurlu yaptı. Müsabakaya Yozgatspor Göksal Özkara, Semih Oğuz, Burak Altunay, İsmail Dinçer, Ali Kaan Şahbaz, Metin İlhan, Ziya İstek, Uğurcan Gülay, Baran Berkay Karpuz, Mehmet Fırat Demir ve Fatih Demircan 11’i ile sahaya çıktı. Konuk ekip Belediye Kütahyaspor ise Osman Mert Göktepe, Murat Demirezen, Serhat Velioğlu, Enes Nalbantoğlu, Güven Güneri, Adem Hakan Ali Denizer, Ahmet Üner, Erdem Onur Beytaş, Fatih Aydın, Ali Han Aydın ve Aykut Geçmen 11’i ile oyuna başladı. Yozgatspor’da 21’inci dakikada Metin İlhan’ın yerine Yiğitalp Kırcalı, 77’inci dakikada Semih Oğuz’un yerine Ahmet Güney, Ali Kaan Şahbaz’ın yerine Boğatan Kızıltan, 88’inci dakikada ise Uğurcan Gülay’ın yerine Alihan Öztürk oyuna girdi. Konuk ekip Belediye Kütahyaspor’da da 58’inci dakikada Adem Denizer’in yerine Emrah Dağ, 59’uncu dakikada Ali Aydın’ın yerine Enes Gök, 69’uncu dakikada Güven Güneri’nin yerine Onur Garip, 86’ıncı dakikada ise Enes Nalbantoğlu’nun yerine İsmail Kayalı oyuna girdi. Yozgatspor’da 69’uncu dakikada İsmail Dinçer, 90+2’inci dakikada ise Burak Altunay sarı kart görürken, Belediye Kütahyaspor’da ise 49 ve 55’inci dakikalarda Erdem Onur Beytaş, 88’inci dakikada Onur Garip sarı kart gördü. Yozgatspor’da 90+4’üncü dakikada Mehmet Fırat Demir direk kırmızı kart ile oyun dışında kalırken konuk ekip Belediye Kütahyaspor’da ise 55’inci dakikada Erdem Onur Beytaş ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.