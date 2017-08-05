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Yozgat sevdalısı Hayko!

Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden Yozgatlı Hayko Cepkin, İstanbul doğumlu olmasına rağmen her fırsatta Yozgatlı olduğunu dillendirerek bir Yozgat sevdalısı olduğunu her zaman her yerde gösteriyor. 

Yozgat sevdalısı Hayko!

Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden Yozgatlı Hayko Cepkin, İstanbul doğumlu olmasına rağmen her fırsatta Yozgatlı olduğunu dillendirerek bir Yozgat sevdalısı olduğunu her zaman her yerde gösteriyor. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
05 Ağustos 2017 Cumartesi 07:00
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Yozgat sevdalısı Hayko!

Dün kendi Instagram hesabından yaptığı bir paylaşım Tüm Yozgatlılar tarafından büyük beğeni ile karşılandı. Rock müziğin önde gelen isimlerinden olun hemşerimiz Hayko Cepkin, dün kendi Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Şampiyon Beşiktaş’ın 66 numaralı formasını sırtına taktığı ve formanın isim bölümünde ise YZGT yazılı olan fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise ‘formam da gelmiş oldu, çiçek oldu’ kartal yuvasına ayrıca teşekkürler yazdı. Paylaşımının arından takipçileri tarafından biranda 19 bin beğeni alan Hayko Cepkin’e bir çok Yozgatlı’da mesajlar attı. 
İşte Hayko Cepkin’in paylaştığı fotoğraf sonrasında Yozgatlıların attığı bazı mesajlar;
‘’Bize böyle şeylerle gel Bozok yaylasının yiğit evladı’’ ‘’Toprağım’’ ‘’Adam’’ ‘’Helal’’
Hayko Cepkin kimdir?
11 Mart 1978 İstanbul doğumludur. Baba tarafından Yozgat Ermenisi’dir. Liseyi Özel Getronagan Ermeni Lisesi'nde okudu. Liseden mezun olduktan sonra 2 sene Mimar Sinan Üniversitesi'nde şan ve solfej dersleri almıştır. Farklı yerlerde de enstrüman dersleri aldıktan sonra 1997’de profesyonel anlamda müzik kariyerine başlamıştır. İlk albümü olan ‘Sakin Olmam Lazım’ı çıkardı. Bu çalışmasını demo olarak değerlendiren Hayko ilk albümünü albümleri arasında değerlendirmiyor.
KARİYERİ
Hayko Cepkin, Kurban, Öztürk, Birol Namoğlu, Ogün Sanlısoy, Aylin Aslım, Koray Candemir ve Demir Demirkan gibi isimlerle sahneye çıkmıştır. Beraber çalıştığı bazı isimlerin albüm çalışmalarına da katkıda bulunmuştur. Kısa zamanda geniş kitlelere ulaşmış, birçok klasik eseri yeniden düzenlemiş ve seslendirmiştir. Aynı zamanda evinde kaydettiği parçalarını da hayata geçirme kararı aldı.
2005 yılında ‘Sakin Olmam Lazım’ adlı albümünü çıkardı. 2007 yılında ikinci çalışması olan ‘Tanışma Bitti’yi oluşturdu. Barış Manço, Cem Karaca gibi isimlerin parçalarını seslendirmiştir. Son olarak Ahmet Kaya anısına yapılan çalışmalarda ‘Bir Eksiğiz’ parçasını seslendirmiştir.

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