Yozgat sevdalısı Hayko!

Türk Rock müziğinin sevilen isimlerinden Yozgatlı Hayko Cepkin, İstanbul doğumlu olmasına rağmen her fırsatta Yozgatlı olduğunu dillendirerek bir Yozgat sevdalısı olduğunu her zaman her yerde gösteriyor.