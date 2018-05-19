YOZGAT SESSiZ

Maçta yaşanılan gerginlik, yönetimin istifaya çağrılması, sosyal medya üzerinden süren karşılıklı restleşmenin ardından camia adeta sessizliğe büründü. Bölgesel Lig’de mücadele verecek olan kırmızı siyahlı ekip, mevcut yönetim tarafından mı? Yoksa başka birileri tarafından mı? Götürüleceği konusu henüz netlik kazanmadı. Ancak, önümüzdeki sezon Bölgesel Amatör Lig’de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan takımlar, teknik adam sorununu çözüp, transfer çalışmalarına da start verdi. Erken Genel Seçim çalışmalarının yoğun olarak devam ettiği şu günlerde, kırmızı siyahlı kulüple ilgili konularda rafa kaldırıldı. Seçim sonrasında yeniden gündeme gelmesi beklenilen Yozgatspor’un önümüzdeki sezon öncesinde de geç kalacağı ve istediği, beklediği başarıya yine ulaşma şansını zayıflatabileceği kaydedildi.