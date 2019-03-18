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YOZGAT, ŞAMPiYON GiBi

YOZGAT’ı Türkiye Liglerinde temsil eden, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grup takımlarından Yozgatspor ile Hentbol Erkekler 1’inci Ligi takımlarından Yozgat Bozokspor, sezon bitmeden şampiyonluklarını ilan etti.

YOZGAT, ŞAMPiYON GiBi

YOZGAT’ı Türkiye Liglerinde temsil eden, Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi 4’üncü Grup takımlarından Yozgatspor ile Hentbol Erkekler 1’inci Ligi takımlarından Yozgat Bozokspor, sezon bitmeden şampiyonluklarını ilan etti.

18 Mart 2019 Pazartesi 00:00
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YOZGAT, ŞAMPiYON GiBi

Yozgat Bozokspor, kendisi gibi Süper Lige terfi etmeyi garantileyen Rize temsilcisi Güneysu takımını konuk etti. Maç öncesinde, Bölgesel Lig temsilcisi Yozgatspor’un futbolcuları ve teknik adamları, hentbol takımı sporcularını tebrik edip, başarı diledi. Maçtan 31-26 galibiyetle ayrılan Yozgat Bozokspor, bitime üç hafta kala şampiyonluk sevincini taraftarlarıyla paylaştı. Hentbol takımı oyuncuları maç sonrasında çifte telli oynadı. Maçının 29’uncu dakikasına 31-26 yenik giren Güneysu takımından Uros Jevtic, rakibine saldırınca sahanın içerisi biranda karıştı. Yaşanılan arbede devreye polisin girmesiyle önlendikten sonra, kalan sürede takımlar kendi aralarında pas yaparak maçı noktaladı. 

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