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Yozgat Ordu’ya akacak

YOZGATSPOR’un Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabaka için Yozgat’tan binlerce taraftar Ordu’ya akın edecek.

Yozgat Ordu’ya akacak

YOZGATSPOR’un Ordu’da Kelkit Belediye Hürriyetspor ile oynayacağı müsabaka için Yozgat’tan binlerce taraftar Ordu’ya akın edecek.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Yozgat Ordu’ya akacak

Sosyal medya üzerinde organize olan Yozgatspor taraftarları yarın sabah Cumhuriyet alanında toplanarak otobüsler ile Ordu’ya hareket ederken bazı taraftarlar ise kendi araçları ile Ordu’ya gidecek. Bazı ilçelerden de Ordu’ya gitmek için ilçe belediyeleri otobüs kaldırıyor. Karadeniz bölgesinde bulunan Yozgatlıların da yoğun ilgi göstereceği müsabakada taraftarlar 90 dakika boyunca takımlarını destekleyip 12’inci adam görevini üstlenecekler.
YOZGATSPOR TARAFTARI MARATONDA
Önceki gün Ordu İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından iki takım seyircileri için 4 bin kişilik kontenjan belirlenmişti. Ordu Spor Güvenlik kuruluna yapılan itirazlar sonrasında stat kapasitesinin yüzde 50’lik bölümü Yozgatspor taraftarına kalan yüzde 50’lik bölüm ise Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarına ayrılma kararı alındı. Yozgatspor taraftarı maraton tribününden takımlarını desteklerken, Kelkit Belediye Hürriyetspor taraftarı ise takımlarını kapalı tribünden destekleyecek.

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