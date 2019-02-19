Yozgat Masa tenisine ev sahipliği yaptı

Oldukça çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva Yozgat Milli İrade Fen ve Sosyal Bilimler Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi Salon’unda gerçekleştirildi. Anadolu Yıldızlar Ligi sezonu Masa Tenisi Grup müsabakaları 19 takımdan 200 katılımıyla tamamlandı. Müsabakalar sonrasında erkeklerde Kayseri birinci, Ankara ikinci, Sivas üçüncü, Kırıkkale dördüncü, Konya beşinci, Çankırı altıncı, Aksaray yedinci, Kırşehir sekizinci, Niğde dokuzuncu ve Nevşehir ise onuncu oldu. Kızlarda ise Kayseri birinci, Ankara ikinci, Sivas üçüncü, Niğde dördüncü, Kırşehir beşinci, Kırıkkale altıncı, Aksaray yedinci, Nevşehir sekizinci ve Konya da dokuzuncu oldu.