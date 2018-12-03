Yozgat ligde tutundu

Ankara Yaşar Doğu spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu. Ligde kalma maçı Ankara Yaşar Doğu spor sonunda yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından Çankırı Yaren Spor Kulübünü mağlup eden Yozgatspor ligde kalmayı başardı.
03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Ankara Yaşar Doğu spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu. Ligde kalma maçı Ankara Yaşar Doğu spor sonunda yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından Çankırı Yaren Spor Kulübünü mağlup eden Yozgatspor ligde kalmayı başardı.
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