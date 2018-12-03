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Yozgat ligde tutundu

TÜRKİYE büyükler grekoromen süper liginde mücadele veren Yozgatspor, Çankırı ekibi karşısında aldığı galibiyetle ligde kalmayı başardı.

Yozgat ligde tutundu

TÜRKİYE büyükler grekoromen süper liginde mücadele veren Yozgatspor, Çankırı ekibi karşısında aldığı galibiyetle ligde kalmayı başardı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 07:00
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Yozgat ligde tutundu

Ankara Yaşar Doğu spor salonunda gerçekleştirilen karşılaşmalar sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi şampiyon oldu.  Ligde kalma maçı Ankara Yaşar Doğu spor sonunda yapıldı. Oldukça çekişmeli geçen maçların ardından Çankırı Yaren Spor Kulübünü mağlup eden Yozgatspor ligde kalmayı başardı. 
 

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