Yozgat, kupasına kavuştu

Yozgat Bozok Stadında oynanan 3’ünüc Lig 3’üncü Gruba dahil Yozgatspor-Karacabey Belediyespor maçı öncesinde kupa töreni yapıldı. Yozgatspor Başkanı Kazım Arslan Bölgesel Amatör Ligi şampiyonluk kupasını TFF Kayseri Bölge Müdürü Vehdi Erbaş’tan aldı. Kupayı ‘Şampiyon Yozgatspor’ sloganları arasında alan kırmızı siyahlı ekibin Başkanı Kazım Arslan, yöneticilerle birlikte tribünlere taşıdı. Kupa tribünlerde de elde ele dolaştıktan sonra şeref tribünündeki yerine kondu.
16 Eylül 2019 Pazartesi 00:00